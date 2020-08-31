وكيلة وزارة التعليم للابتعاث تقف على تجربة الجامعة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت رئيسة الجامعة السعودية الالكترونية الدكتورة ليلك الصفدي أمس وكيلة وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بمدينة الرياض.

وتجولت الطعيمي في مرافق الجامعة الالكترونية شملت مركز تطوير المحتوى الرقمي ومعامل الفصول الافتراضية والذكية في مقر الجامعة.

وشاهدت عرضا مرئيا عن طبيعة عمل الجامعة وما قدمته منذ تأسيسها، وجهودها التي قامت بها منذ بدء جائحة كورونا، حيث استطاعت أن تقود ذلك الحراك كونها بيت خبرة في مجال التعليم الالكتروني.

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وقالت رئيسة الجامعة إن الجامعة تقدم نمطا تعليميا حديثا، وتسخر إمكاناتها لخدمة أهداف وزارة التعليم والجهات التابعة لها، وتعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق رؤيتها في توظيف التقنية في العملية التعليمية والإسهام في التحول الرقمي في التعليم، لتكون إحدى أهم الجامعات المميزة والرائدة في هذا المجال.

من جانبها أكدت وكيلة الوزارة أن الوزارة لن تتوانى في تقديم الدعم اللازم للجامعة في أي وقت، مشيدة بالإجراءات المتبعة والعمل والاستعدادات المكثفة التي قامت بها الجامعة منذ بدء الجائحة.

حضر الاستقبال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد العويرضي، ومستشارة وكالة التخطيط والتطوير والجودة الدكتورة ميساء بنت محمد القرشي.