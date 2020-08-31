ناد للطلبة المطورين بجامعة الأمير سطام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج أمس «نادي الطلبة المطورين»، الذي تدعمه شركة Google العالمية، وذلك بمبنى كلية هندسة وعلوم الحاسب في مقر الجامعة بمدينة السيح. ويهدف النادي إلى مساعدة الطلاب على سد الفجوة بين الجانب النظري والعملي وتمكينهم للتأثير على المجتمع.

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