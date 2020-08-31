خيارات تعليمية على منصات جامعة حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت جامعة حائل خلال الفترة الماضية بإشراف رئيسها الدكتور خليل البراهيم مجموعة من الخيارات والخطط على المنصات التعليمية الالكترونية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري أنه جرى إبلاغ أعضاء هيئة التدريس أن تكون المحاضرات الأسبوع الحالي عن بعد مع الحرص على تعريف الطلبة بالجوانب المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجامعة لسلامة الطلبة، مشيرا إلى جاهزية مباني الكليات والقاعات الدراسية لمن لديهم محاضرات عملية لتكون وفقا للبروتوكولات الوقائية.

وبين أن الوقت بين المحاضرات النظرية والعملية كاف لحضور الطالب للجامعة بحيث تكون 30 دقيقة بين كل محاضرة نظرية وعملية، لافتا إلى أن تجربة الجامعة من خلال نظام إدارة التعلم الالكتروني «البلاك بورد» كانت تجربة متميزة في الفصل الدراسي الثاني بعد صدور قرار تعليق الحضور للجامعات وتفعيل التعليم عن بعد، مؤكدا حرص الجامعة في تقييم الطلبة على تحقيق قدر من العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.