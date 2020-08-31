شكرا لقرائتكم خبر «مدني المدينة» يدعو لاستخدام موصلات كهربائية جيدة للتعليم عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أولياء الأمور والمعلمين مع عودة الدراسة لهذا العام «عن بعد»، إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من الموصلات الكهربائية واستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية خلال استخدام الطلاب والطالبات للأجهزة المختلفة أثناء اليوم الدراسي.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي أنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر يسهم في استمرار العملية التعليمية وفق إجراءات السلامة وهذا عامل مهم لتركيز المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها دون وجود ما يشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة لها آثار لا تحمد عقباها لا سمح الله.

كما نوه بالدور الكبير والمهم والمطلوب من أولياء الأمور والمعلمين في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.