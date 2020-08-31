شكرا لقرائتكم خبر «مدني المدينة» يدعو لاستخدام موصلات كهربائية جيدة للتعليم عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي أنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر يسهم في استمرار العملية التعليمية وفق إجراءات السلامة وهذا عامل مهم لتركيز المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها دون وجود ما يشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة لها آثار لا تحمد عقباها لا سمح الله.
كما نوه بالدور الكبير والمهم والمطلوب من أولياء الأمور والمعلمين في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «مدني المدينة» يدعو لاستخدام موصلات كهربائية جيدة للتعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.