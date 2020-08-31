التعليم تمدد رصد أنشطة التطوير المهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت وزارة التعليم تمديد الفترة الزمنية لرصد أنشطة التطوير المهني التعليمي في نظام فارس للمعلمين والمعلمات حتى الخميس 16جمادى الأولى 1442، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا بعد غد الخميس 17محرم. وجاء في التعميم الوزاري الصادر أخيرا بشأن رصد أنشطة التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة، بهدف احتسابها في نظام الترقيات للوظائف التعليمية، بأنه نظرا لخيارات عودة الدراسة لعام 1442، فقد قرر وزير التعليم تمديد الفترة الزمنية استجابة للأوضاع الراهنة وتعميمه ومتابعة الرصد المهني لجميع شاغلي الوظائف التعليمية. الفترات الزمنية لرصد أنشطة التطوير المهني: 01. إضافة أنشطة التطوير المهني:من الأحد 8 شوال 1441 إلى الخميس 16جمادى الأولى 1442 Advertisements 02. إرسال أنشطة التطوير المهني للموافقة والاعتماد: من الأحد 12جماد الأولى 1442 إلى الخميس 16جماد الأولى 03. اعتماد أنشطة التطوير المهني :من الأحد 12 جمادى الأولى إلى الأحد 9 رجب 1442 04. إنهاء عمليات الإرسال والاعتماد في حال وجود التعديل: الأحد 16 رجب 1442 05. إغلاق الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين بنظام فارس :الاثنين 17 رجب 1442

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