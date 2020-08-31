10 مرشحين يتنافسون على نيل لقب قارئ العام

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وقدم ملتقى «أقرأ الإثرائي» الأول والثاني 112 ساعة إثرائية، حيث خصص الملتقى الأول للمرحلة الابتدائية العليا والمتوسطة وتراوحت أعمارهم بين 10 - 15 سنة، فيما خصص الملتقى الإثرائي الثاني للمرحلة الثانوية والجامعية وتراوحت أعمارهم ما بين 15 - 25 سنة، تعزيزا لإثراء تجربة المشاركين وتحقيق الاستفادة لهم بما يتناسب مع أعمارهم.
وتضمن الملتقى الإثرائي الأول والثاني مشاركة 39 متحدثا رسميا من المملكة، والإمارات، ومصر، والمغرب، وإرتيريا، وبريطانيا، والأردن، والكويت، وإسبانيا، والعراق، سوريا، قدموا باقة متنوعة من البرامج وورش العمل والندوات، وتم اختيار سمات يومية على شكل أسئلة تحمل رمزية مجازية تدعو للتأمل وتدفع القارئ إلى استكشافها دون أن تكون مستعصية على الفهم.
أهداف البرنامج:
- تحفيز القراء، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة بين أوساط المجتمع
- غرس مفاهيم الاطلاع والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية
- إلهام وتطوير قدرات مليون شاب وشابة بحلول عام 2030
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