10 مرشحين يتنافسون على نيل لقب قارئ العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ، اليوم، فعاليات ملتقى « أقرأ الإثرائي « وسط مشاركة 53 قارئا وقارئة، بتتويج قارئ العام 2020م، حيث يتنافس 10 مرشحين على نيل لقب قارئ العام بعد تقديمهم لعروض إبداعية تفاعلية أمام لجنة تحكيم مختصة، بحضور ثلة من المثقفين والإعلاميين وصناع المحتوى في الملتقى الذي نظم في الأسابيع الماضية على مرحلتين، يهدف في كل منهما إلى تقديم تجربة نوعية للمشاركين من خلال برنامج معد خصيصا لهم، ويجمع بين المحتوى الثقافي المميز والبيئة المحفزة على تطوير المهارات الشخصية وجوانب الإبداع، ويركز على خمسة مسارات ثقافية وهي الفن والفكر والأدب والعلوم واللغة.

وقدم ملتقى «أقرأ الإثرائي» الأول والثاني 112 ساعة إثرائية، حيث خصص الملتقى الأول للمرحلة الابتدائية العليا والمتوسطة وتراوحت أعمارهم بين 10 - 15 سنة، فيما خصص الملتقى الإثرائي الثاني للمرحلة الثانوية والجامعية وتراوحت أعمارهم ما بين 15 - 25 سنة، تعزيزا لإثراء تجربة المشاركين وتحقيق الاستفادة لهم بما يتناسب مع أعمارهم.

وتضمن الملتقى الإثرائي الأول والثاني مشاركة 39 متحدثا رسميا من المملكة، والإمارات، ومصر، والمغرب، وإرتيريا، وبريطانيا، والأردن، والكويت، وإسبانيا، والعراق، سوريا، قدموا باقة متنوعة من البرامج وورش العمل والندوات، وتم اختيار سمات يومية على شكل أسئلة تحمل رمزية مجازية تدعو للتأمل وتدفع القارئ إلى استكشافها دون أن تكون مستعصية على الفهم.

أهداف البرنامج: