تهالك أدوات التحضير يغلق 3 مطاعم بالطائف

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وأوضحت الأمانة أن الأنشطة التي جرى إغلاقها سبق أن أنذرها الفرع البلدي حيال المخالفات المرصودة، إلا أنها لم تمتثل للتعليمات، مما استدعى الإغلاق لحين تصحيح التجاوزات، وتستمر الرقابة الميدانية على الأنشطة الغذائية، والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، في أرجاء الطائف لضمان سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.
وبينت الأمانة أن الفروع البلدية بشمال الطائف كثفت جهودها الميدانية لتطال مختلف الأنشطة بالأحياء والتجمعات السكانية وعلى الطرق العامة والسريعة، وجرى إخضاع 2500 محل تجاري للرقابة المستمرة، إضافة إلى برنامج المتابعة المستمرة للأنشطة التي رصدت بها ملاحظات صحية، وذلك لمتابعة تطبيقها للاشتراطات.
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