شكرا لقرائتكم خبر تهالك أدوات التحضير يغلق 3 مطاعم بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملة ميدانية لمراقبي بلدية الطائف الجديد الفرعية على الأنشطة الغذائية «المطاعم، الملاحم، المطابخ، البوفيهات، المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية» بشمال الطائف عن إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة بعد رصد تجاوزات صحية، منها سوء أدوات التحضير وإذابة المجمدات بطرق غير صحية، وتدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى رصد مواد منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، وأخرى تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الأنشطة التي جرى إغلاقها سبق أن أنذرها الفرع البلدي حيال المخالفات المرصودة، إلا أنها لم تمتثل للتعليمات، مما استدعى الإغلاق لحين تصحيح التجاوزات، وتستمر الرقابة الميدانية على الأنشطة الغذائية، والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، في أرجاء الطائف لضمان سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.

وبينت الأمانة أن الفروع البلدية بشمال الطائف كثفت جهودها الميدانية لتطال مختلف الأنشطة بالأحياء والتجمعات السكانية وعلى الطرق العامة والسريعة، وجرى إخضاع 2500 محل تجاري للرقابة المستمرة، إضافة إلى برنامج المتابعة المستمرة للأنشطة التي رصدت بها ملاحظات صحية، وذلك لمتابعة تطبيقها للاشتراطات.