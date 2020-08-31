شكرا لقرائتكم خبر شؤون الحرمين ترتبط بمنظومة «شامل» لتبادل الوثائق والبيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تبادل البيانات والوثائق بشكل سريع وآمن، ارتبطت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رقميا عبر الشبكة الحكومية الآمنة بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ممثلا بمركز المعلومات الوطني «شامل».

وتوفر منظومة «شامل» بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آليا مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) الهادفة إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والرئاسة لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آليا بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، إضافة إلى حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

من جهة أخرى أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معهد وكلية الحرم المكي الشريف دليلا لتوعية الطلاب وأولياء أمورهم بكيفية التعامل الأمثل مع تقنيات العمل عن بعد في بيئة مثالية تعزز مستوى أمن المعلومات لديهم وتمكنهم من أداء المهام والمتطلبات المناطة بهم وذلك ضمن حملة الإدارة العامة لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية (يقظ 3) الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأمن المعلومات.

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ويشتمل الدليل على مجموعة من الإرشادات الأمنية المهمة في بيان كيفية تأمين شبكة المنزل وجهازك الشخصي وتعريف الطالب بمنصته التعليمية من خلال تجربة افتراضية لطريقة التعليم عن بعد، وشرح عادات يومية تخلق وعيا للمستخدم بعلامات الخطر مما يساعد على حماية المنصة التعليمية.

ويأتي ذلك انطلاقا من توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول (7) أسابيع في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي، وذلك حرصا منه على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة إلى جميع قطاعات الدولة التي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

منظومة «شامل»