951 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1129 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1129 حالة، و27 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 315,772 حالة، منها 21,079 حالة نشطة، بينها 1552 حالة حرجة. 315,772 إجمالي الحالات 21,079 الحالات النشطة 290,796 المتعافون 3897 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن: 76 مكة المكرمة 65 جدة 48 الطائف 41 الهفوف 38 جازان 38 الرياض 35 المدينة المنورة 27 تبوك 22 بيشة 21 نجران 21 الدمام 21 صامطة 20 صبيا 19 حائل 19 حفر الباطن 17 أبوعريش 17 المبرز 16 ينبع 14 أبها 14 خميس مشيط 13 الحرجة 13 أحد المسارحة 13 بيش 12 بريدة 11 المجمعة 11 وادي الدواسر 10 القنفذة 10 الحجرة 9 رفائع الجمش 9 عرعر 9 الخبر 9 عنيزة 9 بللسمر 7 سكاكا 7 الليث 7 النعيرية 6 الأسياح 6 رابغ 6 الجبيل 6 القطيف 6 القريات 6 البكيرية 5 النبهانية 5 الدرب 5 الظهران 5 البدع 5 عيون الجواء 5 ظهران الجنوب 5 رفحا 5 المذنب 5 الخفجي 5 المظيلف 5 فيفا 4 البرك Advertisements 4 الباحة 4 مليجة 4 البدائع 4 رياض الخبراء 4 بلجرشي 4 رأس تنورة 4 البشائر 3 العيدابي 3 الدوادمي 3 الزلفي 3 محايل 3 خيبر 3 العيص 3 الدرعية 3 الريث 3 الحمنة 2 تنومة 2 الدلم 2 بقيق 2 الكامل 2 يدمة 2 الأرطاوية 2 طبرجل 2 رجال ألمع 2 الحرث 2 أضم 1 موقق 1 خليص 1 الموسم 1 ثول 1 القوارة 1 الذيبية 1 حوطة سدير 1 عفيف 1 حبونا 1 المحاني 1 طريف 1 سراة عبيدة 1 الرس 1 تبالة 1 المخواة 1 قصيباء 1 القيصومة 1 صفوى 1 العيون 1 حريملاء 1 تربة 1 العلا 1 ضبا 1 دومة الجندل 1 بقعاء 1 السليل 1 القويعية 1 شقراء 1 تمير 1 مركز حدود الحديثة 1 سيهات 1 القريع 1 الجفر

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