شكرا لقرائتكم خبر «الدفاع» توقع مذكرة تفاهم للاستفادة من مزايا برنامج «سكني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ووزارة الإسكان ممثلة ببرنامج «سكني»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع المستحقين للدعم السكني.

وتتضمن المذكرة التنسيق لتقديم عروض لمنسوبي وزارة الدفاع عبر عدد من الجهات التمويلية، إضافة إلى عروض الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين. كما تتضمن خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية، والحلول العقارية، وتوفير الخدمات الالكترونية المتنوعة.

كما اشتملت المذكرة التعاون المشترك داخل مقرات وزارة الدفاع وأفرع القوات المسلحة لتمكين مستفيدي الوزارة من الحصول على الخيار السكني الذي يلائمهم من بين الخيارات والحلول المتنوعة بالمنتجات السكنية.