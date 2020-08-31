«الدفاع» توقع مذكرة تفاهم للاستفادة من مزايا برنامج «سكني»

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وتتضمن المذكرة التنسيق لتقديم عروض لمنسوبي وزارة الدفاع عبر عدد من الجهات التمويلية، إضافة إلى عروض الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين. كما تتضمن خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية، والحلول العقارية، وتوفير الخدمات الالكترونية المتنوعة.
كما اشتملت المذكرة التعاون المشترك داخل مقرات وزارة الدفاع وأفرع القوات المسلحة لتمكين مستفيدي الوزارة من الحصول على الخيار السكني الذي يلائمهم من بين الخيارات والحلول المتنوعة بالمنتجات السكنية.
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