310 آلاف فحص كورونا في مختبر الدمام الإقليمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام 310 آلاف عينة فحص كورونا، وذلك منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن. وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكنت من إنجاز هذه الفحوصات.

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