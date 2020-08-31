، أسبوع مختلف في المدينة: 338 حالة تعافٍ.. وإزالة نصف مليون تعدٍّ.. وانطلاق نظام إلكتروني جديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - 19 ألف مستفيد من عيادات "تطمن"

شهدت المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي تعافي 338 حالة من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بينما تجاوزت نسبة التعافي أكثر من 92 % من إجمالي عدد الحالات التي بلغ عددها 17798 حالة؛ إذ تعافى 16422 حالة -ولله الحمد-. كما توفي 127 حالة -رحمهم الله-. وما زالت 1249 حالة نشطة.

إزالة تعديات

وتمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، خلال الأسبوع الماضي، من إزالة عدد من التعديات على أراض حكومية، قُدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 640 ألف متر مربع، وتمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في مواقع عدة، بمساحات مختلفة.

وبيّنت أمانة المنطقة أن الفِرق الميدانية في البلديات الفرعية والضواحي رصدت تلك التعديات، وتم التعامل معها وفق الأنظمة. مشيرة إلى أنه تم في نطاق بلدية العاقول رصد تعديات تقدر مساحتها بـ 257 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية الفريش تقدر بـ375 ألف متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية الصويدرة تقدر بـ 2000 متر مربع.

وأضافت بأنه تم رصد تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تُقدر مساحتها بـ 2400 متر مربع، فيما تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ 4500 متر مربع. وكذلك في نطاق بلدية العقيق تم رصد تعديات بمساحات تقدر بـ 600 متر مربع. لافتة إلى أنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

نظام إلكتروني

وأطلق الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة النظام الإلكتروني لرصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في المحافظة على الأراضي الحكومية، والحد من حالات التعدي على الأراضي بأنواعها كافة قبل وقوعها، وكذلك على البيئة.

19 ألف مستفيد

وقدمت عيادات "تطمن" في المدينة المنورة خدماتها لـ ١٩٨٤١ مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضح متحدث صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن خدمات عيادات "تطمن" تقدَّم في المدينة المنورة من خلال ثلاث عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يوميًّا، من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ12 مساء، موزعة على كل من المركز الصحي بالنصر، والمركز الصحي بالخالدية، والمركز الصحي بالدعيثة.

وأشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

وبيّن "أبو عنق" أن مراكز "تأكد" قدمت خدماتها لـ ١٥٨ ألف مستفيد، وخُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي"؛ إذ تقدم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة لمغادرتهم السيارات. لافتة إلى أهمية تلك الفحوصات في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن تلك الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.