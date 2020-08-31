شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. لجنة وزارية لحل مشكلة عمل الشاحنات الأجنبية داخل المملكة بطرق غير نظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال عضو الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، بندر الجابري، إن هناك لجنة وزارية مشكلة لبحث مشكلة عمل الشاحنات الأجنبية داخل المملكة بطرق غير نظامية والعمل على حلها.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن شاحنات النقل الغير نظامية إساءة استخدام التسهيلات التى تقدمها المملكة، وقامت بمزاحمة الناقل السعودي.
وأكد وجود مراسلات ومناقشات مع الهيئة العامة للنقل لحماية الناقل السعودي، مناشداً وزارة المالية والخارجية والداخلية بالتعاون مع الهيئة لحل هذا الوضع.
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