شكرا لمتابعة خبر عن شاهد... طفلة من عرعر تنال شهرة واسعة بسبب خفة ظلها وخالتها «جواهر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):استطاعت الطفلة مسك العنزي صاحبة الـ 5 سنوات من عرعر أن تخطف الأنظار بسبب فيديوهاتها خفيفة الظل والبريئة التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعرفت الطفلة بفيديوهاتها خفيفة الظل التي دائمًا تعبر من خلالها عن استفزازها من شخصية اسمها "جواهر"؛ حيث أوضحت الطفلة في لقاء تلفزيوني أن جواهر هي خالتها وتحب أن تغيظها..!
وتفاءلت "مسك" بنهاية فيروس كورونا الجديد، مشيرة بأنها تحب الرقص، إذ كانت ترقص بشكل عفوي، وانتشر المقطع، وبعدها وضعوا لها حساباً في السناب شات، لافتة بأنها إذا كبرت تريد أن تصبح طبيبة لتعالج الناس.
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