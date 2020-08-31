شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المنيع يوضح حكم الصلاة والصيام لمن فقد عقله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الصلاة والصيام لمن فقد عقله ثم أفاق.
وكان أحد متابعي برنامج "فتاوى" المذاع على قناة السعودية قد سأل عما اذا كان يجوز لمن فقد عقله ثم أفاق قضاء ما فاته من الصلاة والصيام.
وذكر "المنيع" بأن من فقد عقله ودخل وقت العبادة ثم أفاق بعد خروج الوقت لا يشرع له قضاء ما فاته منها.
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