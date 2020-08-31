مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون التراخيص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية. رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية. وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و ٤٥٠ عبوة مياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

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