شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومطاعم مخالفة في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة الطائف جولات رقابية على المنشآت الغذائية. نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة الطائف جولات رقابية على المنشآت الغذائية. وأسفرت الجولات عن ضبط مواد غذائية فاسدة وأخرى مجهولة المصدر، بجانب رصد عدة مخالفات في 3 مطاعم. وشملت المخالفات التى تم ضبطها تدني مستوى النظافة وسوء أدوات التحضير وغيرها من المخالفات. وأكدت الأمانة أنها وجهت في وقت سابق إنذارات للمطاعم المخالفة إلا أنها لم تصحح أوضاعها لذلك تم إغلاقها.

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