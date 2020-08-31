السعودية: التقويم الدراسي 1442 بعد التعديل- مرفق رابط بوابة التربية عين

أفادت وسائل إعلام تعليمية، اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020، أن المؤسسات التعليمية والمدراس والجامعات استأنفت الدراسة تاريخ 1/11/1442 هـ الموافق 30/8/2020 م، بعد التعديل على التقويم الدراسي 1442.

وقالت وزارة التربية التعليم في بيان نشرته على وسائل الاعلام، إنه الدراسة ستكون عن بعد بعد لمدة 7 أسابيع وعلى أساس التجربة التي سيتم خلالها تقرير ما إذا كان من المناسب إكمال الفصل الدراسي الأول بالكامل من مسافة بعيدة.

وأوضحت أن المنصات التعليمية المجانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ستوفر نسخ إلكترونية على هذه المنصات متوفرة لجميع المراحل والمراحل التعليمية من خلال بوابة التربية الوطنية.

ونشرت وزارة التربية عبر منصاتها الرسمية والمعتمدة بوابة التربية "عين" أضغط هنــــا، حيث يمكن للطلاب الحصول على نسخة الكترونية بشكل مجاني من كتب المرحلة التعليمية.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية تفاصيل جدول التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية وفق ما نشرت وسائل أعلام تربوية في الممكلة.

تعرف على التقويم الدراسي 1442 بعد التعديل

تاريخ عودة الإداريين : 26/12

تاريخ عودة المعلمين : 4/1

تاريخ بداية الدراسة للطلاب : 11/1

تاريخ إجازة اليوم الوطني : 6/2

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تاريخ اول أيام اختبارات الفصل الأول : 5/5

تاريخ أول ايام إجازة منتصف العام : 16/5

تاريخ بداية الفصل الدراسي الثاني : 4/6

تاريخ إجازة العيد “الفطر” 17/9

تاريخ عودة وإستئناف الدراسة بعد العيد : 6/10

تاريخ اول ايام اختبارات الفصل الدراسي الثاني : 11/10

تاريخ اول أيام إجازة نهاية العام : 22/10

وتجدر الإشارة إلى أن المنصات التعليمية في السعودية توفر أدوات وأدوات تعليمية تفاعلية تسهل عملية التعليم عن بعد بين الطالب والمعلم، متكامل لنجاح تجربة التعليم عن بعد داخل المملكة، وبدأت المملكة عامها الدراسي يوم الأحد الموافق 11/1/1442 هـ الموافق 30/8/2020 م.

ويأتي أطلاق وزارة التربية والتعليم في السعودية العديد من المنصات وتفعيل التعليم عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء المملكة وبناء على توصيات وزارة الصحة.