مكة المكرمة وجدة تتصدران.. الخريطة الكاملة لإصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغ عددها 951، والتي تصدرتها مكة المكرمة بتسجيل 76 حالة، وتبعتها جدة بتسجيل 65 حالة، وحلّت بعدهما الطائف بـ48 حالة.

كما تم تسجيل (41 في الهفوف، 38 في جازان، 38 في الرياض، 35 في المدينة المنورة، 27 في تبوك، 22 في بيشة، 21 في نجران، 21 في الدمام، 21 في صامطة، 20 في صبيا، 19 في حائل، 19 في حفر الباطن، 17 في أبو عريش، 17 في المبرز، 16 في ينبع، 14 في أبها، 14 في خميس مشيط، 13 في الحرجة، 13 في أحد المسارحة، 13 في بيش، 12 في بريدة، 11 في المجمعة، 11 في وادي الدواسر، 10 في القنفذة، 10 في الحجرة، 9 في رفائع الجمش، 9 في عرعر، 9 في الخبر، 9 في عنيزة، 9 في بللسمر).

فيما سجلت (7 في سكاكا، 7 في الليث، 7 في النعيرية، 6 في الأسياح، 6 في رابغ، 6 في الجبيل، 6 في القطيف، 6 في القريات، 6 في البكيرية، 5 في النبهانية، 5 في الدرب، 5 في الظهران، 5 في البدع، 5 في عيون الجواء، 5 في ظهران الجنوب، 5 في رفحا، 5 في المذنب، 5 في الخفجي، 5 في المظيلف، 5 في فيفا، 4 في البرك، 4 في الباحة، 4 في مليجة، 4 في البدائع، 4 في رياض الخبراء، 4 في بلجرشي، 4 في راس تنورة، 4 في البشائر، 3 في العيدابي، 3 في الدوادمي، 3 في الزلفي، 3 في محايل، 3 في خيبر، 3 في العيص، 3 في الدرعية، 3 في الريث، 3 في الحمنة).

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في حين تم تسجيل (2 في تنومة، 2 في الدلم، 2 في بقيق، 2 في الكامل، 2 في يدمة، 2 في الأرطاوية، 2 في طبرجل، 2 في رجال المع، 2 في الحرث، 2 في أضم، 1 في موقق، 1 في خليص، 1 في الموسم، 1 في ثول، 1 في القوارة، 1 في الذيبية، 1 في حوطة سدير، 1 في عفيف، 1 في حبونا، 1 في المحاني، 1 في طريف، 1 في سراة عبيدة، 1 في الرس، 1 في تبالة، 1 في المخواة، 1 في قصيباء، 1 في القيصومة، 1 في صفوى، 1 في العيون، 1 في حريملاء، 1 في تربة، 1 في العلا، 1 في ضبا، 1 في دومة الجندل، 1 في بقعاء، 1 في السليل، 1 في القويعية، 1 في شقراء، 1 في تمير، 1 في مركز حدود الحديثة، 1 في سيهات، 1 في القريع، 1 في الجفر).

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