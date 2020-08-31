الأحوال المدنية: آلية جديدة للحصول على شريحة بيانات «البرنت»

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة خطوات الحصول على شريحة بيانات «البرنت».

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي أن عملية الحصول على شريحة بيانات تستغرق حاليًّا دقيقة واحدة، بينما كانت تستغرق سابقًا من 3-4 ساعات.

وأضافت الأحوال المدنية، أن عملية الحصول على شريحة بيانات «البرنت» تتطلب دخول المواطن على حسابه في منصة أبشر، ثم الدخول على خدمة «بياناتي» ثم تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.

وأكدت الأحوال المدنية، على أن عملية الحصول على شريحة بيانات«البرنت» كانت تتطلب سابقًا، زيارة المواطن للقطاع الراغب بالحصول على بياناته، ثم يزود القطاع المواطن بخطاب موجّه للأحوال المدنية للحصول على شريحة البيانات.

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وبعد ذلك، يزور المواطن مكتب الأحوال المدنية ويزودهم بالخطاب، ثم يطبع موظف الأحوال المدنية «البرنت» وإعطائها للمواطن، ثم يعود المواطن للقطاع ويعطيهم شريحة البيانات.

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