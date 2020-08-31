«الغذاء والدواء»: ضبط مصنع مياه بدون تراخيص بوادي الدواسر

حجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة..

رصدت هيئة الغذاء والدواء، مصنع مياه بوادي الدواسر، يمارس عمله بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرة إلى وجود مخالفات فنية وصحية. وقال الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء عبر موقع «تويتر»: «رصدت الغذاء والدواء مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية، وتم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع». اقرأ أيضًا: «الغذاء والدواء»: ضبط ١١٢٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة بجدة

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