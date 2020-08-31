استوليا على مبالغ مالية بقيمة 42500 ريال..
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين تورّطا في 8 جرائم نشل وسرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة.
وذكر الأمن العام –عبر حسابه على تويتر- أنه تم تحديد هوية شخصين في العقدين الرابع والخامس من العمر، تورّطا في 8 جرائم نشل وسرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة.
وأضاف أن الشخصين استخدما بطاقات الصرف الآلي المسروقة في عمليات شرائية، كما استوليا من خلال جرائم النشل والسرقة على مبالغ مالية بقيمة 42500 ريال..
وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
اقرأ أيضًا:
استولوا على 14 جوالًا.. ضبط 3 أشخاص تورطوا بالسطو على متجر اتصالات بالرياض
بحوزتهم 81 برميلًا و10 قوارير و44 جركلًا.. ضبط 4 أفارقة وامرأة حولوا المنزل لمصنع خمور
كانت هذه تفاصيل خبر استخدما بطاقات الصرف الآلي للضحايا في عمليات شراء.. ضبط شخصين تورّطا في 8 جرائم لسرقة حقائب النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.