استخدما بطاقات الصرف الآلي للضحايا في عمليات شراء.. ضبط شخصين تورّطا في 8 جرائم لسرقة حقائب النساء

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين تورّطا في 8 جرائم نشل وسرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة.

وذكر الأمن العام –عبر حسابه على تويتر- أنه تم تحديد هوية شخصين في العقدين الرابع والخامس من العمر، تورّطا في 8 جرائم نشل وسرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة.

وأضاف أن الشخصين استخدما بطاقات الصرف الآلي المسروقة في عمليات شرائية، كما استوليا من خلال جرائم النشل والسرقة على مبالغ مالية بقيمة 42500 ريال..

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وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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