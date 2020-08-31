وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للشفاء من كورونا في المدن والمحافظات

خلال الـ24 ساعة الماضية.. وحائل في المقدمة..
تصدرت حائل قائمة المدن السعودية؛ من حيث التعافي من فيروس كورونا المستجد، مسجلةً 96 حالة تعافٍ؛ وذلك بعد تسجيل 1129 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتم تعافي (55 في مكة المكرمة، 43 في المدينة المنورة، 42 في الرياض، 37 في جدة، 35 في خميس مشيط، 34 في جازان، 34 في القنفذة، 32 في نجران، 31 في الدمام، 31 في بيش، 29 في المخواة، 26 في تبوك، 25 في أبو عريش، 25 في ينبع، 25 في صامطة، 24 في صبيا، 19 في قلوة، 18 في بللسمر).
كما تعافى (16 في الجبيل، 16 في حفر الباطن، 15 في ضمد، 14 في ضبا، 13 في سبت العلاية، 13 في المظيلف، 12 في بريدة، 12 في القطيف، 12 في الظهران، 12 في القوز، 12 في شرورة، 11 في أبها، 11 في بلجرشي، 10 في بارق، 10 في الطائف، 10 في النعيرية، 9 في الخبر، 9 في عنيزة، 9 في المبرز، 8 في الهفوف، 8 في الرس، 8 في البشائر، 7 في العيدابي، 7 في بقيق، 7 في العقيق، 7 في الحجرة، 7 في رجال المع، 7 في وادي الدواسر).
في حين تعافى (6 في الأسياح، 6 في مليجة، 6 في عيون الجواء، 6 في أملج، 6 في الخفجي، 6 في راس تنورة، 5 في أحد رفيدة، 5 في القريات، 5 في ظهران الجنوب، 4 في رفائع الجمش، 4 في الحرجة، 4 في الرويضة، 4 في عفيف، 4 في القيصومة، 4 في مهد الذهب، 4 في خيبر، 4 في العلا، 4 في البكيرية).
بينما تعافى (3 في تنومة، 3 في الشنان، 3 في النبهانية، 3 في البرك، 3 في عرعر، 3 في الباحة، 3 في المجمعة، 3 في بيشة، 3 في نمرة، 3 في قصيباء، 3 في البدائع، 3 في رياض الخبراء، 3 في العيص، 3 في ثريبان، 3 في الفرشة، 2 في بطحاء، 2 في الطوال، 2 في عريعرة، 2 في سراة عبيدة، 2 في القحمة، 2 في الكامل، 2 في البدع، 2 في ضرية، 2 في صفوى، 2 في حوطة بني تميم، 2 في الدرعية، 2 في الحمنة).
وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كل من (الموسم، بدر الجنوب، سميراء، العارضة، الدرب، الدوادمي، محايل، المندق، تبالة، البجادية، الحناكية، أحد المسارحة، العويقيلة، المجاردة، ثليث، الليث، تمير، المذنب، فيفا، بني حسن، أضم، قرية العليا، ساجر، الجفر).
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