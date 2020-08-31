«التعاون الخليجي» يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة

أشاد بجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي..
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف المسافرين المدنيين في مطار أبها الدولي مساء يوم الأحد 30 أغسطس 2020م.
وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة قبل أن تصل إلى هدفها، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.
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