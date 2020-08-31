مدني المدينة يحذر أولياء الأمور والمعلمين من الموصِّلات الكهربائية الرديئة

شددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على أولياء الأمور والمعلمين بضرورة التنبه والتأكد من الموصِّلات الكهربائية واستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية التي سوف يتم استخدامها في أجهزة الطلاب والطالبات أثناء اليوم الدراسي والذي سيكون «عن بعد».

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عبدالعزيز الزهراني ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتدابير السلامة مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي أهمية اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر والذي يسهم في استمرار العملية التعليمة وفق إجراءات السلامة، وهو عامل مهم لتركيز المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها دون وجود ما يشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة لها آثار لا تحمد عقباها لا سمح الله .

كما نوه على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أولياء الأمور والمعلمين في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقدمت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة التهنئة لكافة منسوبي التعليم من إداريين ومعلمين وطلبة على بداية العام الدراسي الجديد راجية من الله لهم التوفيق والنجاح.

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