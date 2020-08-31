أخبار السعودية اليوم.. أرامكو توزع أرباح الربع الثاني على المساهمين.. وتنبيهات للطلبة والطالبات حول مواعيد تسجيل اختبار القدرات العامة

رصدت «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020م، منها: شركة أرامكو توزع أرباح الربع الثاني على المساهمين، وتوقعات بأمطار ورياح بمناطق عدة خلال الساعات القادمة، و«تقويم التعليم» توجّه تنبيهًا للطلبة والطالبات حول مواعيد تسجيل اختبار القدرات العامة.

الحصيني: أمطار ورياح بمناطق عدة خلال الساعات القادمة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة خلال نهار الاثنين وليلة الثلاثاء.

«تقويم التعليم» توجّه تنبيهًا للطلبة والطالبات حول مواعيد تسجيل اختبار القدرات العامة

وجّهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تنبيهًا للطلبة، بفتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة «الفترة الأولى».

تعالج 600 طن في الساعة.. تعرّف على مهام أول منشأة سعودية لإعادة تدوير النفايات

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن أعمال تنفيذ أول منشأة سعودية لإعادة تدوير النفايات «قائمة ومستمرة».

التأمينات توضح حقيقة تأثير العودة للعمل على استمرار صرف دعم «ساند»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن العودة للعمل لن تؤثر على دعم «ساند» لشهر سبتمبر، بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.

وفاة «برق الرفق ورعد الإحسان».. ومغردون يكشفون شخصيته الحقيقية

نعى مغردون صاحب القلب الطيب والرفيق بالحيوانات، والذى كان يتخفى وراء حساب «برق ورعد» على موقع التواصل تويتر، داعين له بالرحمة والمغفرة.

بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم تفضيل صوت أحد قراء القرآن عن غيره

أوضح عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم تفضيل الاستماع إلى صوت أحد قراء القرآن دون غيره من القراء، مشيرًا إلى أنه «لا بأس في ذلك».

3 خطوات للاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

حددت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام رقمها.

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«الصحة» توجّه نصائح للتعامل مع حالات ضيق التنفس

وجّهت وزارة الصحة نصائح عدة للتعامل مع حالات ضيق التنفس البسيطة، مشيرة إلى تجنب الذعر والهلع الذي يمكن أن يزيد الحالة سوء.

اليوم.. أرامكو توزع أرباح الربع الثاني على المساهمين

تبدأ شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، توزيع الأرباح النقدية لمساهمي الشركة بواقع 0.3518 ريال للسهم عن الربع الثاني من العام المالي 2020م. وكانت أرامكو، قد أعلنت في 9 أغسطس، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي «18.75 مليار دولار»، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 199.88 مليار سهم.

بهذه الخطوات..يمكنك الاستعلام عن متابعة حالة طلباتك من الأحوال المدنية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكن المواطنين من متابعة حالة طلباتهم بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.

الضمان الصحي: 7 إجراءات وقائية بعد انتهاء فترة العزل المنزلي لمصابي كورونا

كشف مجلس الضمان الصحي عن سبعة إجراءات احترازية ووقائية يجب اتباعها بعد انتهاء فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.

النصر يجدد صفوفه بالاستغناء عن 8 لاعبين... تعرّف عليهم

قررت إدارة نادي النصر القيام بعملية تجديد شاملة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبر الاستغناء عن عدد من اللاعبين والتعاقد مع غيرهم، بهدف استعادة القدرة على المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، بعدما فضل النصر المحافظة على لقب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الذي فاز به الهلال، الغريم التقليدي للنصر.

تطبيق «توكلنا» يكشف عدد المعلمين والطلبة على منصة «مدرستي»

كشف مدير العناية بالمستفيدين لمنظومة «توكلنا»، عبدالرحمن الزيد، عن عدد الذين حصلوا على معلومات الدخول لمنصة «مدرستي» حتى الآن من معلمين وطلاب، مشيرًا إلى أنهم بلغوا حوالي 3 ملايين و500 ألف.

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