التدريب التقني والتحلية توقعان مذكرة تفاهم



وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرة تفاهم، بهدف تفعيل سبل التعاون المشترك وتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف، وتحقيق المنافع المشتركة بين الجانبين. ووقع مذكرة التفاهم في مقر مؤسسة التدريب التقني بالرياض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين. وتستهدف المذكرة تعظيم الاستفادة من الأكاديمية السعودية للمياه، والعمل على نماذج للشراكة الاستراتيجية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، كما سيشمل التعاون دعم البحوث والابتكار من خلال المراكز المتخصصة، علاوةً على تبادل منافع المرافق التدريبية للطرفين.

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