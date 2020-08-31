75 ألف زهرة موسمية تزين أبها

زينت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من 75 ألف شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعةً على طريق الملك عبدالعزيز وممشى الروضة وحديقة سما أبها وسوق الثلاثاء. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قامت خلال الأسبوع الماضي بزراعة نحو 75.400 وردة وزهرة موسمية موزعةً على الحدائق والميادين والطرقات في مدينة أبها، بأشكال ومجسمات جمالية، مبيناً أن تلك الجهود التي تقوم بها الأمانة مستمرة من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية لمعالجة كافة الملاحظات بهدف تهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، وتعزيز تلك الحدائق بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة المستمرة والصيانة والتحسين والتجميل والرقابة على المواقع. وأكد الحميدي أن الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برامج التحول الوطني التي تأتي في سبيل تحسين المشهد البصري.



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