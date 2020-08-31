السعودية اليوم / محافظ دومة الجندل يلتقي مدير صحة منطقة الجوف ومشرف قطاع المحافظة المعيّن حديثاً



دومة الجندل 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

التقى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط بمكتبه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي ، يرافقه الدكتور سعود بن عبدالكريم الجوفي بمناسبة تكليفه مشرفاً على القطاع الصحي بمحافظة دومة الجندل الذي تم استحداثه مؤخراً.

وأعرب الدكتور التمياط عن شكره للجهود التي تقوم بها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، منوهاً بقرار استحداث قطاع صحي بالمحافظة يعنى بمتابعة الخدمات الصحية ومتابعة المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة دومة الجندل.

وقدم التمياط التهنئة للدكتور الجوفي بهذه الثقة ، مؤكداً دعم الإمارة وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل في القطاع الصحي ، منوهاً بجهود سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه في سبيل توفير الخدمات والأجهزة الطبية لأبناء وبنات المحافظة، ومتابعة مدير صحة الجوف لذلك .

من جانبه أكد مدير صحة الجوف أن إنشاء قطاع صحي بمحافظة دومة الجندل جاء بناء على توجيه سمو أمير المنطقة الذي يعطي قطاع الصحة بمنطقة الجوف كل عناية واهتمام، ما يؤكد حرص سموه على صحة وسلامة المواطنين في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، والمتابعة الحثيثة من معالي وزير الصحة الذي يدعم بشكل دائم احتياجات المنطقة الصحية .

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11:54ت م

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