السعودية اليوم / روسيا تسجل 4993 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4993 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 995.319 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17.176 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 809.387 حالة .

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11:20ت م

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موسكو 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4993 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 83 حالة وفاة .وأوضحت السلطات الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 995.319 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17.176 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 809.387 حالة .// انتهى //11:20ت م0037

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