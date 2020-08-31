السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 443 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 85042 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9894 حالة وفاة .

// انتهى //

11:14ت م

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بروكسل 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 443 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 85042 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9894 حالة وفاة .// انتهى //11:14ت م0036

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