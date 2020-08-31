السعودية اليوم / " احتراف لغة التواصل بلغة الإشارة " برنامج تدريبي بجمعية نور نجران النسائية



نجران 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

تنفذ جمعية نور نجران النسائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة غداً، دورة تدريبية بعنوان " احتراف التواصل بلغة الإشارة"، وذلك بقاعة التدريب بمقر الجمعية.

وتستهدف الدورة التدريبية موظفي القطاعات الحكومية والمراكز التي تخدم الصم، لتعريفهم بكيفية الحوار مع الأصم وتركيب الجُمل وأهم الركائز في لغة الإشارة.

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10:03ت م

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