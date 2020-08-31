توقعات الأرصاد حول درجات الحرارة غدًا

توقعت الأرصاد السعودية أن تسجل كل من الأحساء وحفر الباطن أعلى درجات الحرارة غدًا عند 44 مئوية. Advertisements درجات الحرارة غدًا

أما عن درجات الحرارة في أهم المدن السعودية فقد أشارت الأرصاد إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة ستسجلان 42 درجة و في حين تسجل الرياض 40 وجدة 36 والدمام 40.

أما أدنى درجات الحرارة فسوف تكون في أبها التي تسجل 19 مئوية.