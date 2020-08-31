6 نصائح لحماية الخصوصية في منصة مدرستي

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم عددًا من النصائح من أجل تعزيز الأمان والخصوصية على منصة مدرستي بالتزامن مع عودة الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع.

حماية الخصوصية في منصة مدرستي

وتضمنت النصائح ما يلي:

الحفاظ على هوية الطالب وعدم انتحال شخصية الغير.

تعزيز العلاقات مع الآخرين وضرورة مراعاة خصوصياتهم عند استخدام المنصة.

الحفاظ على سريّة المعلومات الخاصة والحساسة؛ كاسم المستخدم وكلمة المرور ورقم السجل المدني وعدم مشاركتها مع الآخرين.

إبلاغ المعلمين والمعلمات في حال اشتباههم في أي سلوك مريب أثناء الدرس؛ كدخول أشخاص خارجيين أو نشر محتوى غير مناسب.

التأكد من تسجيل خروجهم من المنصة وإغلاقها عند الانتهاء من كافة دروس اليوم.

عدم تصوير الزملاء أو المعلمين أو محتويات المنصة.

رحلة الطلاب في منصة مدرستي

وتشتمل الخطوات على ما يلي:

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تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي ( https://schools.madrasati.sa/auth/soon ). الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الصباحية. الدخول للجدول الدراسي والاستعداد للحصة. حضور الحصص الافتراضية مع المعلم. أداء المهام والأنشطة إلكترونية المسندة من المعلم. التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية. الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل. أداء الاختبار التقويمي.

يذكر أنه في حال تعذر الاتصال بالإنترنت يمكن للطالب مشاهدة البث التلفازي لقنوات عين وفي حال استمرار عدم وجود إمكانيات تقنية للطالب يكون التنسيق مع المعلم وإدارة المدرسة للنظر في البدائل وتسليم التكاليف حضوريًا.

مهام الطلاب في منصة مدرستي

وتتلخص المهام اليومية للطلاب في المنصة فيما يلي:

– الدخول للمنصة في الوقت المحدد حسب المرحلة.

– أداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية.

– أداء المهام المسندة له كالواجبات وحل التمارين.

– حضور الحصص الافتراضية مع المعلم.

– التفاعل مع المعلم والحصول على تغذية راجعة عبر المنصة.

– أداء الاختبار التقويمي.

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