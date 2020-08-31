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2020-08-31 مهام ومسؤوليات أولياء الأمور ومعلمات رياض الأطفال في التعليم عن بعد متابعات الخليج 365 - الرياض أعادت وزارة التعليم التأكيد على دور ومهام كل من أولياء الأمور ومعلمات رياض الأطفال خلال مرحلة التعليم عن بعد. وجاءت مهام أولياء الأمور كما يلي: Advertisements أما مهام ومسؤوليات معلمات رياض الأطفال فجاءت كما يلي:



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