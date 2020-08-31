محمد بن مسعود - الدمام - 31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:49 PM "متحدث الصحة": لليوم الثالث.. إصابات "متحدث الصحة": لليوم الثالث.. إصابات كورونا في المملكة أقل من الألف قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة انه و بحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة، حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر.

مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله. الكلمات المفتاحية

، متحدث الصحة: لليوم الثالث .. اصابات كورونا في المملكة اقل من الالف ،

المصدر : الخليج 365

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