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توفي الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أعلنت الهند، اليوم الاثنين.
وقال أبهيجيت موكرجي ابن الرئيس السابق عبر "تويتر": "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي، فارق الحياة منذ قليل على الرغم من كل الجهود الجبارة، التي بذلها الأطباء في مستشفى بي أر، والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
ونعى الرئيس الهندي الحالي رام ناث كوفيند، الفقيد عبر على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب موكرجي، وإن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي، والناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة".
وأعرب عن تعازيه لعائلة المتوفى وأصدقائه وكل المواطنين.الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:31 PM
أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج
توفي الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أعلنت الهند، اليوم الاثنين.
وقال أبهيجيت موكرجي ابن الرئيس السابق عبر "تويتر": "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي، فارق الحياة منذ قليل على الرغم من كل الجهود الجبارة، التي بذلها الأطباء في مستشفى بي أر، والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
ونعى الرئيس الهندي الحالي رام ناث كوفيند، الفقيد عبر على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب موكرجي، وإن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي، والناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة".
وأعرب عن تعازيه لعائلة المتوفى وأصدقائه وكل المواطنين.
، وفاة الرئيس الهندي السابق بعد إصابته بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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