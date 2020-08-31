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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (الاثنين)، أن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، ستبدأ في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته، وفقاً لـ"رويترز".روسيا فيروس كورونا الجديد
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:26 PM
بعد اعتمادها لقاحًا مضادًا للفيروسروسيا تطلق حملة لتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (الاثنين)، أن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، ستبدأ في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته، وفقاً لـ"رويترز".
، روسيا تطلق حملة لتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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