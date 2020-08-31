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وقعت إدارة نادي النصر، اليوم، مع لاعب فريق الحزم أسامة الخلف، من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل استئناف منافسات دوري أبطال آسيا 2020 منتصف سبتمبر المقبل.
ويعد الخلف صاحب الـ23 عاماً من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن في الدوري.
وبدأ الخلف مسيرته مع نادي هجر الذي انتقل منه إلى الاتفاق في موسم 2017، قبل أن يعيره الأخير إلى الحزم الذي تعاقد معه رسمياً في صيف 2019.إدارة نادي النصر أسامة الخلف
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:36 PM
من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن بالدوري
وقعت إدارة نادي النصر، اليوم، مع لاعب فريق الحزم أسامة الخلف، من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل استئناف منافسات دوري أبطال آسيا 2020 منتصف سبتمبر المقبل.
ويعد الخلف صاحب الـ23 عاماً من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن في الدوري.
وبدأ الخلف مسيرته مع نادي هجر الذي انتقل منه إلى الاتفاق في موسم 2017، قبل أن يعيره الأخير إلى الحزم الذي تعاقد معه رسمياً في صيف 2019.
، لتعزيز صفوفه.. "الخلف" يوقع لنادي "النصر" قبل المعترك الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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