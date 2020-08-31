- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها 2,000 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
يأتي هذا فيما تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2020م من انتزاع 1,273 لغمًا منها 24 لغمًا مضادة للأفراد، و231 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,014 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 182,228 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:19 PM
فيما تمكن "مسام" من تطهير اليمن من انتزاع 1,273 لغمًا قي شهر أغسطسبالصور.. "إغاثي" الملك يوزع 2,000 كرتون تمور للنازحين بمديرية القاهرة بتعز
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها 2,000 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
يأتي هذا فيما تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2020م من انتزاع 1,273 لغمًا منها 24 لغمًا مضادة للأفراد، و231 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,014 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 182,228 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
، بالصور.. "إغاثي" الملك يوزع 2,000 كرتون تمور للنازحين بمديرية القاهرة بتعز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "إغاثي" الملك يوزع 2,000 كرتون تمور للنازحين بمديرية القاهرة بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.