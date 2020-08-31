شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تداهم مصنع مياه مخالف بوادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

رصدت هيئة الغذاء والدواء مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية، وتم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و ٤٥٠ عبوة مياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

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