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2020-08-31 تنسيق بين هيئة عسير والجهات الأمنية يقود لضبط مصنع للخمور متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف مصنع للخمور بأحد أودية مدينة أبها. وتم العثور بالمصنع على كمية من المواد المخمرة، وتم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات. Advertisements

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