وظائف شاغرة بشركة صناعة المرطبات في 3 مدن

2020-08-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المرطبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من جدة، والطائف، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب فرع (للسعوديين/ جدة).

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– مصفف أرفف (للسعوديين/ الطائف).

– مندوب بيع مسبق (المدينة المنورة).

التقديم على وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.menabev.com/ar/job-search-results/)



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