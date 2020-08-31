شكرا لقرائتكم ضبط 21 ألف كرتون في مصنع مياه مخالف بوادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-31 ضبط 21 ألف كرتون في مصنع مياه مخالف بوادي الدواسر مع وجود مخالفات فنية وصحية متابعات الخليج 365 - الرياض رصدت الفرق التابعة لهيئة الغذاء والدواء مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية. Advertisements وتم ضبط وحجز 21 ألف كرتون و 450 عبوة مياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع. ذات صلة :

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