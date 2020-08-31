ما أسباب الإصابة بـ سرطان القولون وكيفية الوقاية منه؟

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعد سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وعلى سبيل المثال، يُصاب 1 من 23 رجلًا و 1 من 25 امرأة بسرطان القولون في مرحلة ما خلال حياتهم، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل المخاطر.

أولًا: أسباب الإصابة بسرطان القولون:

1- يتكون سرطان القولون والمستقيم عندما تحدث طفرة في الخلايا تجعلها تنمو وتنقسم دون تحكم، في كثير من الحالات، تموت هذه الخلايا الطافرة أو يهاجمها الجهاز المناعي، لكن البعض منها قد يهرب من جهاز المناعة وينمو خارج نطاق السيطرة ويشكل ورمًا في القولون أو المستقيم.

2- أحد عوامل الخطر هو وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو الأورام الحميدة ما قبل السرطانية، وخاصة عند الوالدين أو الإخوة والأخوات أو الأطفال.

3- كما يؤثر التاريخ الشخصي للإصابة على فرص الإصابة بسرطان القولون، فعلى سبيل المثال، إذا عانى شخص من سلائل القولون السرطانية فمن المرجح أن يصاب بسرطان القولون.

4- يمكن أن تؤدي الإصابة بالتهاب القولون التقرحي أو داء كرون أو داء السكري من النوع 2، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

ثانيًا: كيفية الوقاية من سرطان القولون:

1- النظام الغذائي الصحي:

تم ربط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الكثير من الخضار والفواكه بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أن تناول القليل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة يقلل من خطر الإصابة.

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2- ممارسة التمارين الرياضي:

إذا لم تكن نشطًا بدنيًا، فقد تكون لديك فرصة أكبر للإصابة به، وقد يساعد زيادة نشاطك في تقليل المخاطر، وتُعد زيادة الوزن أو السمنة سببًا لزيادة فرص الإصابة بسرطان القولون.

3- لا تدخن:

المدخنون على المدى الطويل هم أكثر عرضة من غير المدخنين للإصابة بسرطان القولون.

4- داوم على الفحوصات:

الفحوصات هي اختبارات تبحث عن علامات وجود السرطان قبل ظهور الأعراض، وغالبًا ما تكشف عن نمو في القولون أو المستقيم يسمى الزوائد اللحمية التي يمكن إزالتها قبل أن تتحول إلى سرطان.

ويمكن أن تكتشف هذه الاختبارات أيضًا سرطان القولون في وقت مبكر حينها يمكن علاجه بالدواء، وتوصي جمعية السرطان الأمريكية بإجراء الاختبارات باستمرار بعد سن الـ 45.

وأخيرًا، تُظهر الأبحاث أن العادات الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي ومراقبة الوزن والتمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون وأنواع أخرى من السرطانات، بالإضافة إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض خطيرة مختلفة مثل أمراض القلب والسكري.





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