مركز قياس يعلن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة للفترتين 1 و 2 تعرف المواعيد وماذا يقيس

تعتبر اختبارات القدرات العامة، أحدى الاختبارات المطلوب من طلبة الثانوية العامة اجتيازها للالتحاق بالجامعات بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة وذلك عبر مركز قياس، وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز قياس عن فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات العامة للفترتين الأولى والثانية، وأشارت الهيئة إلى ان التسجيل متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، وأكدت أن الجامعات والكليات تشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط اساسي للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

مركز قياس

ما هي اختبارات القدرات العامة من قياس

بات معروفًا أن اختبارات القدرات العامة هو قياس موحد لجميع طلبة الثانوية العامة في السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وتم إعداده وفق معيار عادل ودقيق للجميع بحيث يساعد الجهات التعليمية في مرحلة ما بعد الثانوية على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

موعد اختبار القدرات في قياس

واوضحت هيئة تويم التعليم والتدريب ان مواعيد الاختبارات ستثعقد حسب جدول زمني وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة وهو كما يلي:

اختبار الفترة الأولى سيُعقد خلال الفترة 2 – 10 / 10 / 2020م.

اختبار الفترة الثانية سيُعقد خلال الفترة 19 – 27 / 2 / 2021.

أهداف اختبار القدرات العامة من قياس

تتمثل أهداف اختبارات القدرات العامة قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

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القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.

أنواع اختبار القدرات العامة وماذا يسأل؟

اختبارات القدرات العامة على قسمين ( اللفظي والكمي) وفي كليهما يتم توجيه عدد من الأسئلة التجريبية، ولكن من دون احتسابها ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب، ويتلقى الطالب الاسئلة بالتناوب بين جزأي الاختبار اللفظي والكمي على أقسام يخصص لكل منها من الوقت 25 دقيقة.

وعدد الأسئلة ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم، فيما تختلف الأسئلة باختلاف الاختبار من واحد لآخر مع الاحتفاظ بمستوى موحد للصعوبة بين هذه الاختبارات.

وقبل رصد النتائج يوازن المركز نتائج كل اختبار مع نتائج الاختبارات السابقة ، وذلك بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.

ويتم ترتيب الأسئلة، بحسب صعوبتها، بحيث يتم البدء من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار، ويجب على الطالب أن يُجيب على الأسئلة كلها في الوقت المحدد، حيث يُحدد لكل قسم (25 دقيقة).

واشارت الهيئة إلى ان التسجيل للدورة القادمة من اختبارات القدرات العامة في مركز قياس سيكون متاحًا عبر الرابط التالي: هيئة تويم التعليم والتدريب