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التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري.
واطلع أمير المنطقة على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد في مختلف مراحل التعليم العام بالمنطقة، وجهود إدارة التعليم في إعداد الخطط الإدارية والتقنية والفنية على جميع المستويات والبرامج التدريبية على منصات التعليم عن بعد "منصة مدرستي".
وأعرب عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد للمؤسسات التعليمية ورعاية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.
وثمّن مدير التعليم حرص أمير المنطقة ومتابعته ودعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، والعناية بالأبناء الطلاب والطالبات لنجاح رحلتهم التعليمية عن بُعد في ظل دعم القيادة.أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:02 PM
أعرب عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح
التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري.
واطلع أمير المنطقة على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد في مختلف مراحل التعليم العام بالمنطقة، وجهود إدارة التعليم في إعداد الخطط الإدارية والتقنية والفنية على جميع المستويات والبرامج التدريبية على منصات التعليم عن بعد "منصة مدرستي".
وأعرب عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد للمؤسسات التعليمية ورعاية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.
وثمّن مدير التعليم حرص أمير المنطقة ومتابعته ودعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، والعناية بالأبناء الطلاب والطالبات لنجاح رحلتهم التعليمية عن بُعد في ظل دعم القيادة.
، أمير تبوك يطلع على تقرير بخصوص بداية العام الدراسي ،
المصدر : الخليج 365
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