محمد بن مسعود - الدمام - توفي أحد منسوبي الخطوط العربية السعودية بمحافظة الطائف، نايف بن هريس الدعجاني، وجرى دفنه والصلاة عليه ظهر اليوم، بمقبرة الجفالي. تتقدم "الخليج 365" بمواساتها وتعازيها لـذوي "الدعجاني"، وتسأل الله أن يرحمه ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". 31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 05:48 PM Advertisements وفاة نايف الدعجاني أحد منسوبي "الخطوط" بالطائف وفاة نايف الدعجاني أحد منسوبي "الخطوط" بالطائف توفي أحد منسوبي الخطوط العربية السعودية بمحافظة الطائف، نايف بن هريس الدعجاني، وجرى دفنه والصلاة عليه ظهر اليوم، بمقبرة الجفالي. تتقدم "الخليج 365" بمواساتها وتعازيها لـذوي "الدعجاني"، وتسأل الله أن يرحمه ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". الكلمات المفتاحية ، وفاة نايف الدعجاني أحد منسوبي "الخطوط" بالطائف ،

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