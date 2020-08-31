- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت مدارس الأفلاج، جاهزية البدء في العام الجديد بإسناد المواد للمعلمين والانتهاء من إعداد الجداول وتسكين الطلاب في فصولهم.
وأكدت مدارس الأفلاج في تغريدات لها عبر حسابها على "تويتر"، إسناد جميع المواد للمعلمين وتسكين الطلاب في فصولهم وإعداد الجداول في منصة "مدرستي"، ومعلنة عن خدمة من يجد مشاكل في بيانات الدخول للطلاب بزيارة المدارس مع الأخذ بالاحترازات أو التواصل عبر أرقام هواتف واتساب "على مدار الساعة" لتوضيح حل أي إشكالية تواجه الطالب أو ولي الأمر.
وكان مدير تعليم الأفلاج محمد بن إبراهيم آل مغيره، قام أمس الأحد بجولة ميدانية على عدد من مدارس المحافظة تابع خلالها مع قادة المدارس تفعيل منصة "مدرستي"، وتسجيل الطلاب المستجدين وسبل التواصل مع أولياء أمور الطلاب لحثهم على تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة.مدارس الأفلاج العام الجديد
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 05:46 PM
ضمن جهودها للبدء في العام الجديد
أعلنت مدارس الأفلاج، جاهزية البدء في العام الجديد بإسناد المواد للمعلمين والانتهاء من إعداد الجداول وتسكين الطلاب في فصولهم.
وأكدت مدارس الأفلاج في تغريدات لها عبر حسابها على "تويتر"، إسناد جميع المواد للمعلمين وتسكين الطلاب في فصولهم وإعداد الجداول في منصة "مدرستي"، ومعلنة عن خدمة من يجد مشاكل في بيانات الدخول للطلاب بزيارة المدارس مع الأخذ بالاحترازات أو التواصل عبر أرقام هواتف واتساب "على مدار الساعة" لتوضيح حل أي إشكالية تواجه الطالب أو ولي الأمر.
وكان مدير تعليم الأفلاج محمد بن إبراهيم آل مغيره، قام أمس الأحد بجولة ميدانية على عدد من مدارس المحافظة تابع خلالها مع قادة المدارس تفعيل منصة "مدرستي"، وتسجيل الطلاب المستجدين وسبل التواصل مع أولياء أمور الطلاب لحثهم على تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة.
، مدارس الأفلاج تنهي إسناد جداول مواد المعلمين وتسكين الطلاب فصولهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدارس الأفلاج تنهي إسناد جداول مواد المعلمين وتسكين الطلاب فصولهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.