، معسكر تدريبي في أبها لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف الإبقاء على لياقة اللاعبين في حالة مناسبة وتجهيزهم

يستكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم برنامجه التحضيري من خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق في أبها بتاريخ 17 من شهر أغسطس الجاري، ويستمر قرابة الشهر؛ بهدف الإبقاء على لياقة اللاعبين في حالة مناسبة وتجهيزهم بالشكل الأمثل حتى يحين موعد العودة إلى إسبانيا لاستكمال البرنامج.

وحصل صقور المستقبل في المدة الماضية على رعاية خاصة عبر برنامج الابتعاث الذي يمتد لأربع سنوات تحت إشراف طاقم تدريب عالمي في مجمع "سالو" الرياضي لكرة القدم بإسبانيا، واضطروا لقطع برنامجهم التدريبي بعد أن ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها على العالم مما تسبب في توقف جميع الأنشطة الرياضية، ولضمان سلامتهم وسلامة القائمين على العمل وحفاظاً على المكتسبات والمجهودات التي بُذلت خلال مدة البرنامج وفي إطار حرص الإدارة على الإسهام الفعال في الجهود الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس فقد قررت العودة بجميع أفراد البعثة إلى المملكة.

وأُقيم معسكر داخلي بمدينة أبها للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً يشمل برنامجه جلسات تدريبية مكثفة داخل أرضية الملعب وخارجه في الصالات الرياضية مع طاقم التدريب الذي يقوده المدرب الهولندي رول كومانس، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تتضمن اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وتحدث مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي قائلاً: بتوجيهات ودعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة باشرنا بوضع خطة شملت إقامة هذا المعسكر الداخلي بمدينة أبها من أجل أن يستمر اللاعبون في العمل بجد وأن يكونوا على أهبة الاستعداد وفي أفضل حالة بدنية متى ما عادوا لمجمع "سالو" في إسبانيا.

وأضاف: قررنا العودة إلى أرض الوطن حفاظاً على سلامة جميع المعنيين بالبرنامج، ونسير بخُطا ثابتة نحو الأهداف المنشودة، ونحن سعداء جداً بنتائج صقور المستقبل ونطمح بأن تستمر عملية التطور وأن يحافظ اللاعبون على ما قاموا بتحقيقه في المدة الماضية قبل توقف البرنامج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أكد المدرب الهولندي كومانس أن معسكر أبها فرصة للاعبين الذين التحقوا مؤخراً بالبرنامج لأن يدخلوا في أجوائه وليتعرفوا على زملائهم وليثبتوا جدارتهم، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية إيجابية جداً ولكن لدينا الكثير من العمل لنقوم به حتى نصل لأهدافنا.

وقال: نتواصل مع زملائنا في إسبانيا بشكل يومي من أجل التأكد من أننا نسير على الخطة الموضوعة بالشكل المطلوب وحتى تصبح عملية العودة لاستكمال البرنامج مرنة وسهلة على الجميع خاصة اللاعبين.

ويُعد برنامج الابتعاث استثماراً من وزارة الرياضة في مستقبل رياضة كرة القدم السعودية بهدف إعداد اللاعبين الشباب الموهوبين تحت سن العشرين ومنحهم تجربة غنية تسهم في تطوير مواهبهم وصقل مهاراتهم من خلال التدرب على يد طاقم تدريب عالمي، إضافة إلى الاحتكاك مع أفضل الفرق والأكاديميات في قارة أوروبا.برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم